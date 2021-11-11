МВД Польши: Границу с Беларусью ночью штурмовали около 150 беженцев

В ночь с 10 на 11 ноября мигранты попытались проникнуть за белорусско-польскую границу с применением грубой силы. В штурме принимало участие около 150 беженцев, рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий, передает РИА Новость.

«Ночью имела место попытка силового перехода границы. Группа из около 150 человек пыталась форсировать границу на участке Подляского отряда Пограничной стражи», — сказал Гродецкий.

Он отметил, что после марша по случаю Дня независимости, который сегодня пройдет в Варшаве, полицейские из столицы незамедлительно отправятся на границу.

«Один из сценариев — возможный штурм вечером на границе», — подчеркнул замминистра.

Литва, Латвия и Польша в последнее время неоднократно сообщали о большом количестве задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и обвиняли Минск в миграционном кризисе.

В сложившейся ситуации Президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения. Охранять границу помогает армия и полиция.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 3 тыс. беженцев начали устанавливать на белорусско-польской границе палатки и разводить костры.