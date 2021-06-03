Песков прокомментировал условия Швейцарии для делегации РФ к саммиту с США

Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на Covid-19 для участия в саммите с США в Женеве 16 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ставились ли швейцарскими властями для делегации России, в том числе Президента РФ, такие же условия, как для аккредитации журналистов на этот саммит.

Ранее сообщалось, что МИД Швейцарии открыл аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена в Женеве. Отмечается, что журналисты должны предъявить доказательство вакцинации от коронавируса вакцинами, одобренными в Европе, справку об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном Covid-19.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент США Джо Байден планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS SA.