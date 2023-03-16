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Песков прокомментировал сообщения о «российском плане» влияния на Молдову
Информация о «российском плане» по оказанию влияния на Молдову может быть фальшивкой западных СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана, не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ», — поделился своим пониманием ситуации официальный представитель Кремля.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что получила в свое распоряжение документы, согласно которым власти РФ разработали план, предусматривающий в том числе «нейтрализацию попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдове».
До этого Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовилась изменить конституционный строй в этой стране. Президент Украины Владимир Зеленский также утверждал, что Киеву удалось перехватить «план РФ по разрушению демократического порядка» в Молдове и предупредить об этом Кишинев.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдовой и раздосадована тем, что эту страну используют в антироссийских целях.
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