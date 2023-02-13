Президент Молдавии Санду заявила о «планах России» изменить конституционный строй страны

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. Он утверждает, что молдавские спецслужбы подтвердили информацию Президента Украины Владимира Зеленского об угрозе дестабилизации в Молдавии.

Ранее Зеленский, выступая в Евросовете, заявил, что якобы украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. По его словам, сведения были переданы Кишиневу. Позднее служба информации и безопасности Молдавии подтвердила попытки дестабилизации и подрыва государственности, отказавшись предоставить какие-либо подробности.

«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», – цитирует РИА Новости заявление Санду на брифинге.

Санду утверждает, что планы включали в себя привлечение «диверсантов с военной подготовкой, которые намерены атаковать некоторые государственные здания». В этом она обвинила оппозицию. Также Президент Молдавии призвала «как можно скорее» принять законопроекты, которые предоставят прокуратуре «возможность бороться с соответствующими рисками».