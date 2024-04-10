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Песков прокомментировал снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана
Крупные бизнесмены обладают возможностями, чтобы оспорить введенные против них санкции, и делают это. Таким мнением поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что суд ЕС постановил отменить санкции против бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. Однако решение касается только периода с февраля 2022 по март 2023 года. Для исключения из черного списка им потребуется отдельное решение Совета ЕС.
Песков отметил, что в Кремле не считают это решение ни признаком здравомыслия со стороны Европы, ни политически мотивированным и отражающим позицию самих Фридмана и Авена. «Каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что санкции, введенные против российских бизнесменов, были несправедливыми и незаконными, отчасти даже «позорящими» тех, кто их принимал.
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