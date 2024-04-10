news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 10 апреля 2024 11:55

Суд ЕС отменил санкции против бизнесменов Авена и Фридмана

Скопировать ссылку

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене санкций ЕС за период с февраля 2022 по март 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Утоняется, что решение принято только в отношении этого временного промежутка. Авен и Фридман по-прежнему останутся в черном списке Евросоюза. Чтобы изменить это, потребуется отдельное решение Совета ЕС.

Согласно постановлениям, зачитанным представителем суда Фернандо Песоа, Совет ЕС должен уплатить бизнесменам судебные издержки.

Однако решения могут быть опротестованы.

#евросоюз #суд #санкции
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2