Песков дал комментарий по поводу смерти Навального в колонии

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Президенту России Владимиру Путину сообщили о смерти Алексея Навального. Его комментарий был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Президенту доложено, и, насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами УФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее», — комментирует представитель Кремля.

Он добавил, что в таких случаях не требуется «каких-то дополнительных поручений».

«На этот случай есть определенный свод правил, которым мы сейчас все руководствуемся», — подчеркнул Песков.

«А уже есть информация, что тромб оторвался?» — спросили Пескова журналисты.

«Я не знаю. Это должны медики как-то выяснить», — ответил пресс-секретарь Президента.

Напомним, Навальный скончался 16 февраля.