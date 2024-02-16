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Песков дал комментарий по поводу смерти Навального в колонии
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Президенту России Владимиру Путину сообщили о смерти Алексея Навального. Его комментарий был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Президенту доложено, и, насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами УФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее», — комментирует представитель Кремля.
Он добавил, что в таких случаях не требуется «каких-то дополнительных поручений».
«На этот случай есть определенный свод правил, которым мы сейчас все руководствуемся», — подчеркнул Песков.
«А уже есть информация, что тромб оторвался?» — спросили Пескова журналисты.
«Я не знаю. Это должны медики как-то выяснить», — ответил пресс-секретарь Президента.
Напомним, Навальный скончался 16 февраля.
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