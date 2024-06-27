Песков прокомментировал слова Кадырова о кровной мести родным террористов

Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой и непримиримой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Такой ответ он дал, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести родственникам террористов.

«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность», — приводит объяснение Пескова РИА Новости.

После теракта в Дагестане Рамзан Кадыров призвал усилить работу по профилактике терроризма в Чеченской Республике, а также обратился к каждому жителю региона с просьбой уберечь родных от пагубного влияния террористической идеологии, проявлять бдительность.

В минувшее воскресенье в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло более 20 человек, еще свыше 40 пострадали.