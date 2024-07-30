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Политика 30 июля 2024 13:26

Песков прокомментировал ситуацию после выборов в Венесуэле

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Оппозиции в Венесуэле необходимо смириться с поражением и принять итоги прошедших президентских выборов. Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию не подогревались третьими странами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что по итогам выборов 28 июля победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, который набрал 51,2% голосов.

«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также стало известно, что свое недовольство итогами выборов в Венесуэле выразили девять стран Латинской Америки. По заявлению их правительств, голосование проводилось непрозрачно, поэтому его результаты нужно полностью пересмотреть.

#Дмитрий Песков #Венесуэла
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