9 стран Латинской Америки призвали к полному пересмотру выборов в Венесуэле

Правительства Эквадора, Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Доминиканской Республики, Перу и Уругвая призвали полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле. Как отмечается на сайте Правительства Гватемалы, они обеспокоены итогами завершившегося голосования.

Напомним, что выборы состоялись 28 июля, победу в них, по данным властей, одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Однако руководства девяти стран заявили о непрозрачности подсчета голосов и выразило сомнения в озвученных итогах.

По их мнению, в Венесуэле необходимо организовать срочное заседание совета Организации американских государств и вынести резолюцию, чтобы защитить волю народа страны.

Со стороны Каракаса уже последовала реакция на это заявление. Послы Аргентины, Чили, Доминиканской Республики, Панамы, Перу, Уругвая, Коста-Рики будут высланы из Венесуэлы, также из этих стран будет отозван дипломатический персонал республики.