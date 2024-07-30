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9 стран Латинской Америки призвали к полному пересмотру выборов в Венесуэле
Правительства Эквадора, Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Доминиканской Республики, Перу и Уругвая призвали полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле. Как отмечается на сайте Правительства Гватемалы, они обеспокоены итогами завершившегося голосования.
Напомним, что выборы состоялись 28 июля, победу в них, по данным властей, одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Однако руководства девяти стран заявили о непрозрачности подсчета голосов и выразило сомнения в озвученных итогах.
По их мнению, в Венесуэле необходимо организовать срочное заседание совета Организации американских государств и вынести резолюцию, чтобы защитить волю народа страны.
Со стороны Каракаса уже последовала реакция на это заявление. Послы Аргентины, Чили, Доминиканской Республики, Панамы, Перу, Уругвая, Коста-Рики будут высланы из Венесуэлы, также из этих стран будет отозван дипломатический персонал республики.
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