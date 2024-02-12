Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков прокомментировал реакцию канцлера ФРГ на интервью Путина
Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу реакции канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью главы государства журналисту США Такеру Карлсону.
Песков отметил, что западные лидеры ознакомились с этим интервью – это самое главное. Их эмоции после увиденного разговора – уже не столь важны.
Представитель Кремля добавил, что у вышеназванных западных лиц уже ни раз была возможность узнать о позиции Путина. Данное интервью полностью дает такой шанс.
«Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью – это главное. А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, ранее Шольц посмотрел интервью, тем самым якобы ослушавшись приказа Америки не смотреть его. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова редакции kp.ru. Говоря о реакции Сунака, дипломат заявила, что премьер-министры Британии последних лет – это «безвольные люди».
При этом также Захарова заявила, что НАТО находится в глубочайшем кризисе. Ее комментарий связан с реакцией Запада на интервью Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»