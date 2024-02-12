Песков прокомментировал реакцию канцлера ФРГ на интервью Путина

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу реакции канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью главы государства журналисту США Такеру Карлсону.

Песков отметил, что западные лидеры ознакомились с этим интервью – это самое главное. Их эмоции после увиденного разговора – уже не столь важны.

Представитель Кремля добавил, что у вышеназванных западных лиц уже ни раз была возможность узнать о позиции Путина. Данное интервью полностью дает такой шанс.

«Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью – это главное. А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Шольц посмотрел интервью, тем самым якобы ослушавшись приказа Америки не смотреть его. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова редакции kp.ru. Говоря о реакции Сунака, дипломат заявила, что премьер-министры Британии последних лет – это «безвольные люди».

При этом также Захарова заявила, что НАТО находится в глубочайшем кризисе. Ее комментарий связан с реакцией Запада на интервью Путина.