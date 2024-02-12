В ООН глубочайший кризис. Об этом свидетельствует тот факт, что генсекретарь организации Антонио Гутерриш не смотрел интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель МИД страны Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что Гутерриш не смотрел интервью Путина, так как «в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор». Захарова прокомментировала это заявление следующими словами:

«Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» — пишет она в посте, подчеркнув, что МИД «уже полтора года не может получить от Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче», однако такая задержка «неудивительна».

До этого Захарова также заявляла, что в США «истерика» после интервью Путина Карлсону. Она подчеркнула, что такая реакция феноменальна, так как изобличает лживость западных подходов.