Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма

Главу Крыма Сергея Аксенова не запугаешь покушениями, заверил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин постоянно получает доклады и осведомлен, в частности, и о попытке подготовки покушения.

«Безусловно, Президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона, как Крым в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о пресечении попытки покушения на Аксенова, организованной спецслужбами Украины. Утверждается, что его машину хотели взорвать с помощью завербованного агента. Подозреваемого задержали.