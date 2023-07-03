ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на главу Крыма

Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает РИА Новости.

«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», – указано в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.