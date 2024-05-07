Песков прокомментировал отсутствие западных послов на инаугурации Путина

Москва не станет принимать какие-либо ответные меры из-за отсутствия представителей ряда западных стран на инаугурации Президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Нет, я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов, инаугурация, прежде всего, для главы государства, — это действие, которое проходит в соответствие с Конституцией», — заметил он.

Песков отметил, что церемония в первую очередь проводится для граждан России, тех, кто отдал свои голоса на выборах. Участие же остальных «вторично или третично».

Ранее стало известно, что на Западе возник раскол из-за разницы в отношении к предстоящей церемонии.