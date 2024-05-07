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Spiegel: На Западе произошел раскол из-за инаугурации Путина
На Западе произошел раскол из-за разного отношения к инаугурации Президента России Владимира Путина. Часть стран планирует отправить на церемонию своих представителей, а вторая считает это неуместным. Об этом рассказал Spiegel.
Так, к первым относятся Венгрия, Франция и Словакия. По их мнению, несмотря на текущую обстановку, нужно сохранить связи с Москвой. Несогласие с этой точкой зрения выражает ФРГ.
«В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России», — подытожили в издании.
Накануне стало известно, что на церемонии не планирует присутствовать официальный представитель Европейского союза в Москве. Не будет отправлять на нее своего представителя и Великобритания.
Напомним, что инаугурация Президента России Владимира Путина начнется сегодня в 12.00.
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