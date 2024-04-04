Песков прокомментировал ограничение работы карт «Мир» за рубежом

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия ведет переговоры с другими странами, чтобы максимально снизить их риски при использовании карт «Мир». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне новостей о прекращении обслуживания таких карт в Киргизии.

По его словам, ограничения вводятся из-за угрозы санкций и «неприкрытого давления» со стороны США.

«Мы продолжаем диалог с этими странами с тем, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят полностью минимизировать эти риски», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее стало известно, что с 5 апреля в Киргизии прекратят обслуживание карт «Мир» из-за угрозы вторичных санкций.