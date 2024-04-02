В Киргизии прекратят обслуживание карт «Мир» из-за санкций

С 5 апреля в Киргизии прекратят работать карты «Мир». Причиной стали санкции, введенные США, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора платежной системы «Элкарт».

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО „Межбанковский процессинговый центр“ (ЗАО „МПЦ“) как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы „Элкарт“ информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт „Мир“ в своей инфраструктуре», — отмечается в сообщении.

Таким образом, с этой даты пользователи карт не смогут воспользоваться безналичной оплатой в терминалах, услугами электронной коммерции, снять деньги в банкоматах, перевести средства с карты на карту.

Отмечается, что на территории Киргизии «карты „Элкарт“ будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений».