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Песков прокомментировал атаку беспилотников на Подмосковье
Средства радиоэлектронной борьбы успешно справились со своей задачей во время атаки украинских беспилотников на Подмосковье, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все дроны были нейтрализованы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действительно, да, была атака. Сейчас соответствующие органы расследуют», – сказал представитель Кремля, порекомендовав обращаться за более подробной информацией в Минобороны РФ.
Напомним, сегодня утром стало известно о попытке Киева атаковать Московскую область тремя беспилотниками. По данным Минобороны, их подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.
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