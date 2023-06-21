Песков прокомментировал атаку беспилотников на Подмосковье

Средства радиоэлектронной борьбы успешно справились со своей задачей во время атаки украинских беспилотников на Подмосковье, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все дроны были нейтрализованы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, да, была атака. Сейчас соответствующие органы расследуют», – сказал представитель Кремля, порекомендовав обращаться за более подробной информацией в Минобороны РФ.

Напомним, сегодня утром стало известно о попытке Киева атаковать Московскую область тремя беспилотниками. По данным Минобороны, их подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.