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Минобороны: Киев попытался атаковать Московскую область тремя беспилотниками
Сегодня киевский режим попытался атаковать Московскую область, попытка пресечена, сообщили в Минобороны РФ. Террористическую атаку, по данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины планировали провести тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного.
«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в заявлении Минобороны.
Напомним, в конце мая Минобороны также сообщило, что киевские власти атаковали восемью беспилотниками объекты в Москве. В итоге три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять дронов российские военные сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
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