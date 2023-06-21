Минобороны: Киев попытался атаковать Московскую область тремя беспилотниками

Фото: © Губернатор Московской области Воробьев / телеграм-канал t.me/vorobiev_live

Сегодня киевский режим попытался атаковать Московскую область, попытка пресечена, сообщили в Минобороны РФ. Террористическую атаку, по данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины планировали провести тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в конце мая Минобороны также сообщило, что киевские власти атаковали восемью беспилотниками объекты в Москве. В итоге три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять дронов российские военные сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.