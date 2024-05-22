Песков про слова Блинкена о Раиси: Трудно в это поверить

Трудно поверить, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен радуется гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Со слов спикера, такие заявления можно назвать неловкими и хамскими.

При этом он добавил, что пока не смотрел это заявление в оригинале. Но представитель Кремля подчеркнул, что такое хамство прозвучало в адрес целого народа, цитирует спикера ТАСС.

Напомним, Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената заявил, что Штаты, вопреки официальным соболезнованиям, не скорбят о гибели президента Ирана. Он добавил, что иранцам после гибели их лидера государства, вероятно, стало лучше.

Ранее Песков прокомментировал намерение европейских стран признать Палестину. Он отметил, что Россия, как правопреемник СССР, признает независимость этого государства.