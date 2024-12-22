Песков заявил, что Путин поздравит ряд лидеров других стран с Новым годом

Президент России Владимир Путин по традиции поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, но руководителей недружественных государств российский лидер поздравлять не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Однако Песков не стал уточнять, кого именно поздравит глава государства.