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Песков заявил, что Путин поздравит ряд лидеров других стран с Новым годом
Президент России Владимир Путин по традиции поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, но руководителей недружественных государств российский лидер поздравлять не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Однако Песков не стал уточнять, кого именно поздравит глава государства.
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