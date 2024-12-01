news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 1 декабря 2024 14:20

Песков про опоздание Путина на встречу G8: Бывает, что какие-то контакты сдвигают

Скопировать ссылку

На саммите порой возникают ситуации, когда лидеры стран сдвигают контакты, но это не демонстрация силы. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию о якобы опоздании Владимира Путина на встречу лидеров стран G8 из-за пива.

Напомним, недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель выпустила мемуары, которые называются «Свобода». В одной из записок политик написала, что российский лидер однажды опоздал на «аперитив» во время саммита G8 в Хайлигендамме в 2007-м якобы «из-за пива». По мнению Меркель, тем самым Президент РФ пытался «что-то доказать» другим лидерам.

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо - такое бывает. Опять же - это не демонстрация силы. Глупо так полагать», - прояснил ситуацию Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее представитель Кремля также прокомментировал слова Меркель о том, как Путин «пугал ее своей собакой».

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #ангела меркель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100