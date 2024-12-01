Песков про то, как Путин «пугал Меркель своей собакой»: Такие слова вызывают недоумение

Фото: © Ильнар Тухбатов, «Татар-информ»

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Президент РФ Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывают вопросы и недоумение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, недавно немецкий политик выпустила мемуары, которые называются «Свобода». В одной из записок Меркель написала, что российский лидер якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони. Отметим, что речь идет про встречу сторон в 2007-м. Позже Путин еще раз извинился перед экс-канцлером.

«Вызывают вопросы утверждения о том, что эта была дескать такая демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешается садиться на сидение в автобусе, с собаками ходят в рестораны, и вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением такие слова воспринять», - прокомментировал ситуацию представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Он подтвердил, что Президент России действительно встречал Меркель радушно и проявлял максимум гостеприимства.

«Если она так пишет, значит она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему», - резюмировал Песков.