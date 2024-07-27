Открытие Олимпийских игр в Париже и Игр БРИКС в Казани наглядно показывает разницу между западными и восточными цивилизациями. Так считает вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Для наглядного сравнения спикер рассказал, что в Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отрубленную голову. «Золотой телец» является своим последователям, а больной человек, поставивший все это, «Тайную вечерню» показал, как сцену из эротического фильма, делится спикер, чьи слова приводит РИА «Новости».

Обратный пример – открытие Спортивных игр стран БРИКС в Казани 12 июня. Вулин подчеркнул, что в столице Татарстана зрителям продемонстрировали народные игры без сатанинских символов, там не было отрубленных голов и болезненных видений.