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Песков призвал уничтожить фашистов, убивших раненого российского бойца
Боевики «Азова»*, расстрелявшие раненого российского военнослужащего, — это фашисты. Относиться к ним нужно соответствующе, что и делают бойцы ВС РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — цитирует его ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что такие случаи заносятся в судебную базу — работа над ее созданием ведется уже не первый год. «Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее в соцсетях «Азова»* появилось видео с расправой над раненым российским военнослужащим. Комментируя ролик, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не проявлять никакого милосердия к боевикам и проводить «тотальные казни».
*националистическое формирование, признано террористической организацией и запрещено в РФ
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