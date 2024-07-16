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Медведев процитировал Симонова после видео с расправой над российским пленным
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не испытывать жалости и милосердия к боевикам «Азова»*, которые расстреляли российского военнопленного. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Поступить с ними, уверен он, нужно в соответствии с «правом войны». Иллюстрацией тому может стать стихотворение советского поэта Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом...»: «Так убей же хоть одного!/ Так убей же его скорей!/ Сколько раз увидишь его,/ Столько раз его и убей!».
«Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора», — заключил Медведев.
Накануне в соцсетях «Азова»* появилось видео, на котором один из боевиков расстреливает безоружного российского бойца.
*националистическое формирование, признано террористической организацией и запрещено в РФ
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