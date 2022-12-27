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Политика
27 декабря 2022  16:33

Песков призвал относиться с уважением к решению о переименовании Президента Татарстана

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Решение о переименовании должности Президента Татарстана было принято законодательным органом. К этому необходимо относиться с уважением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это решение законодательного органа, можно относиться к нему с уважением», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что с 2025 года должность Президента Татарстана будет звучать как «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение было принято на 39-м заседании Государственного Совета РТ. Его поддержали не только депутаты, но действующий руководитель РТ Рустам Минниханов и его предшественник — первый Президент РТ, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

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