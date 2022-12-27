Песков призвал относиться с уважением к решению о переименовании Президента Татарстана

Решение о переименовании должности Президента Татарстана было принято законодательным органом. К этому необходимо относиться с уважением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это решение законодательного органа, можно относиться к нему с уважением», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что с 2025 года должность Президента Татарстана будет звучать как «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение было принято на 39-м заседании Государственного Совета РТ. Его поддержали не только депутаты, но действующий руководитель РТ Рустам Минниханов и его предшественник — первый Президент РТ, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.