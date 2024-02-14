Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

В Кремле считают беспочвенной какую-либо обеспокоенность относительно нового закона о конфискации имущества за фейки об армии. Таким мнением с журналистам поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что новая инициатива не имеет ничего общего с законами советского времени.

«Это можно сказать однозначно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости. — Закон подписан главой государства, нарушение закона будет подразумевать наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе».

По его мнению, подобные вопросы возникают у СМИ относительно многих инициатив, однако оказываются беспочвенными.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусмотрена конфискация имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. В документе уточняется, что речь идет о случаях, когда эти действия были совершены «из корыстных побуждений».