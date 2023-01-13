Песков призвал бороться за уехавших из России

Необходимо разобраться в причинах, побудивших некоторых россиян покинуть страну. И если человек не стал врагом для родной страны, важно сделать все, чтобы он оставался ее гражданином. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших из РФ.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — заметил Песков в беседе с Life.

По его мнению, наоборот, в стране нужно создать такие условия, чтобы люди сами захотели вернуться в Россию. Однако это касается только тех, кто «не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране».