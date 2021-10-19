Песков: Признание Россией иностранных вакцин возможно только в обоюдном формате

Признание в России иностранных вакцин от коронавируса возможно только в том случае, если и другие государства в обоюдном порядке признают российские препараты. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате», — пояснил позицию российской стороны представитель Кремля.

При этом он убежден, что отсутствие иностранных вакцин в России никак не сказывается на темпах прививочной кампании в государстве, а боязнь прививок со стороны некоторых граждан не связана с марками самих вакцин.

«Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок», — уверен Песков.

Ранее специалисты Центра имени Гамалеи, разработавшие вакцину от коронавируса «Спутника V», выразили надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения признает препарат до конца этого года.