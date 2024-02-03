Песков: Приезд Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время выступления в Киеве о том, что «господина Путина ждут милые сюрпризы на поле боя, и Украина в этом году добьется очень серьезного успеха». Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 14-му году, когда она пирожки раздавала. Что касается сюрпризов: да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции, это никоим образом не может повлиять на исход – все цели будут достигнуты», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что американцы делают больнее украинцам – «так, чтобы больше украинцев погибали». Также Песков напомнил о том, что на днях ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро, отметив, что «американцы чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев».

«Посмотрим, как дальше американцы будут выкручиться так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем, мы начеку. Наш Президент [Владимир Путин] знает, что делать», – резюмировал Песков.