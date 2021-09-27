Песков: Президент Путин является сторонником сменяемости власти

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею сменяемости власти, но считает, что в этом вопросе необходим сбалансированный подход, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается сменяемости власти, конечно, Президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков отметил, что российский лидер считает «сбалансированный подход» оптимальным решением во многих ситуациях.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, снимающий для губернаторов регионов запрет избираться более чем на два срока подряд. Инициаторами выступили руководитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.