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27 сентября 2021  13:12

В Госдуму РФ внесли проект, позволяющий губернаторам избираться более двух раз подряд

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Законопроект, снимающий для губернаторов регионов запрет избираться более чем на два срока подряд, внесли в Государственную думу РФ, заявил один из его авторов, руководитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — объяснил политический деятель. 

Клишас отметил, что изменения предусматривают меры, направленные на улучшение качества жизни граждан и закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней.

«Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», — уверен он.

По словам инициатора законопроекта, данные изменения в единой системе функционирования органов публичной власти призваны повысить ответственность органов госвласти субъектов РФ, улучшить качество жизни населения регионов и расширить перечень мер по противодействию коррупции.

#госдума рф #Россия #совет федерации рф #андрей клишас
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