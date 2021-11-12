Песков: Путин ревакцинируется, когда поступят рекомендации от врачей

Российский лидер Владимир Путин повторно вакцинируется от коронавируса после того, как соответствующие рекомендации поступят от врачей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что у Президента по-прежнему сохраняются высокие титры антител после первой прививки.

«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность Президента и его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Песков уже обращал внимание на то, что после вакцинации у российского лидера сформировалась надежная защита от коронавируса и титры антител все еще остаются высокими.

Напомним, Президент РФ получил первый компонент вакцины 23 марта, а второй — 14 апреля. 30 июня во время прямой линии, отвечая на вопрос россиян о том, какой препарат он выбрал для защиты от Covid-19, Путин рассказал, что привился «Спутником V».