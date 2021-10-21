Песков: Путин продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи

Президент России Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России из-за непростой ситуации с коронавирусом продолжит проводить рабочие мероприятия и встречи по видеосвязи, в том числе прием или вручения наград в День народного единства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что очных мероприятий в графике российского лидера пока не запланировано.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — сказал он.

20 октября Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением оплаты труда для всех регионов России, о чем сообщал «Татар-информ».