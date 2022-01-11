Песков: Президент примет участие в торжестве по случаю 300-летия прокуратуры России

В среду, 12 января, Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры страны. Об этом, как передает ТАСС, сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что на мероприятии Президент будет присутствовать очно.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату.

Ранее ИА «Татар-ифнорм» сообщало, что Илдус Нафиков поздравил ветеранов прокуратуры РТ с 300-летием ведомства.