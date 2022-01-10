Илдус Нафиков поздравил ветеранов прокуратуры РТ с 300-летием ведомства

Сегодня в здании прокуратуры Татарстана прошли торжественные мероприятия, посвященные предстоящему празднованию 300-летние надзорного ведомства. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поздравил ветеранов ведомства с наступающим профессиональным праздником. Он поблагодарил их за активную позицию и помощь, и пожелал ветеранам доброго здоровья и долгих лет. Наиболее отличившимся ветеранам прокуратуры были вручены ведомственные награды.

Фото: © Прокуратура РТ

«На протяжении всего трудового пути вы не только достойно решали поставленные задачи, обеспечивали стабильность и надежную защиту прав граждан, интересов общества и государства, но и заложили бесценные традиции, на которых и по сей день воспитывается новое поколение прокуроров», - отметил Нафиков.

Фото: © Прокуратура РТ



