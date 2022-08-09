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Политика
9 августа 2022  13:58

Песков предупредил, что турецкий завод дронов на Украине будет сразу демилитаризован

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Если на Украине появится завод по производству турецких беспилотников, он автоматически попадет под демилитаризацию, которая является одной из целей российской спецоперации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации — это нужно понимать — конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что турецкая компания Bayraktar приобрела участок земли на территории Украины под строительство завода для производства одноименных беспилотников.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

 

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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