Песков предупредил, что турецкий завод дронов на Украине будет сразу демилитаризован
Если на Украине появится завод по производству турецких беспилотников, он автоматически попадет под демилитаризацию, которая является одной из целей российской спецоперации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации — это нужно понимать — конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что турецкая компания Bayraktar приобрела участок земли на территории Украины под строительство завода для производства одноименных беспилотников.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.