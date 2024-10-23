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Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС, чтобы поддержать национальные экономики стран, входящих в объединение. Заявление российского лидера прозвучало на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое проходит в МВЦ «Казань Экспо».
«Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», – заявил Путин.
По его словам, чтобы максимально реализовать потенциал растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, странам БРИКС нужно активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, логистика и др.
«Нужно кратно нарастить объемы капиталовложений, – подчеркнул Путин. – Этому должна способствовать новая инвестиционная платформа».
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