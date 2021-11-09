Песков: Правительство РФ контролирует ситуацию с перебоями доставки продуктов в Приморье

Кремль проинформирован о перебоях с доставкой продуктов из-за перегруженности портов на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что данный вопрос находится на личном контроле Президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортным грузом. По линии правительства меры принимаются. Конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, трудности с логистикой в этом регионе вызваны постковидным кризисом мировой экономики.

«Мы знаем, что есть определенные логистические проблемы, вызваны они развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом», — объяснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Приморье сел на мель контейнеровоз.