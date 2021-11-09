В Приморье с севшего на мель судна эвакуированы несколько членов экипажа

C cудна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, было эвакуировано несколько человек, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Девять членов экипажа судна эвакуированы, спасательная операция продолжается», — отметил источник.

Контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель у берегов Находки, в районе мыса Козино. На борту находились 14 членов экипажа из Китая.

Росморречфлот сообщил, что при инциденте судно получило пробоины, но осталось целым. Осуществлять эвакуацию экипажа мешает сильная волна — до четырех метров. В район происшествия уже прибыл вертолет Ми-8.