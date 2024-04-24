Песков: Позиция России по санитарной зоне для защиты от украинских ракет не изменилась

Москва не изменила позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от атак ВСУ ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно звучали заявления, что чем более дальнобойные вооружения будут получать ВСУ, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал Песков.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва с учетом атак ВСУ на Белгородскую область может создать на территории Украины некую «санитарную зону».