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Политика 24 апреля 2024 13:58

Песков: Позиция России по санитарной зоне для защиты от украинских ракет не изменилась

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Москва не изменила позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от атак ВСУ ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS и напомнили, что неоднократно звучали заявления, что чем более дальнобойные вооружения будут получать ВСУ, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал Песков.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва с учетом атак ВСУ на Белгородскую область может создать на территории Украины некую «санитарную зону».

#Дмитрий Песков #Владимир Путин
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