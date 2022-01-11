Песков пояснил, что позиция Владимира Путина по индексации пенсий остается неизменной

В отношении индексации пенсий позиция Президента России Владимира Путина остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это позиция Путина в отношении индексации пенсий <...> она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — прокомментировал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались, будет ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручит правительству эту задачу.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что Кабмин должен выполнить обещание, касающееся индексации пенсий выше уровня инфляции.

