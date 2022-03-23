Песков: Пока рано говорить об участии Путина в саммитах

Из-за кардинального изменения обстановки в мире пока рано говорить об участии Президента России Владимира Путина в каких-либо саммитах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, предстоит прорабатывать заново», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее посол России в Индонезии заявила, что Президент России хочет участвовать в саммите «двадцатки», который запланирован на четвертый квартал текущего года в очном формате.