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Политика
23 марта 2022  15:06

Песков: Пока рано говорить об участии Путина в саммитах

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Из-за кардинального изменения обстановки в мире пока рано говорить об участии Президента России Владимира Путина в каких-либо саммитах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, предстоит прорабатывать заново», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее посол России в Индонезии заявила, что Президент России хочет участвовать в саммите «двадцатки», который запланирован на четвертый квартал текущего года в очном формате.

#Дмитрий Песков #саммит #Владимир Путин
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