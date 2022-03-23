Посол заявила, что Путин планирует участвовать в саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин намерен участвовать в саммите G20 в Индонезии. Данное мероприятие остается в его планах, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в данной стране Людмилу Воробьеву.

Она напомнила, что саммит запланирован на четвертый квартал 2022 года. В этот период Индонезия осуществляет переходящее председательство в «двадцатке».

«Участие Президента России в саммите запланировано и остается в планах», — заметила она во время брифинга, добавив, Путин «хочет приехать».

Воробьева отметила, что участие Президента России будет зависеть от множества обстоятельств, в том числе связанных с пандемией Covid-19.

Дипломат напомнила, что сейчас наблюдаются призывы к исключению России из «двадцатки» в связи с проведением спецоперации на Украине.

«Форум G20 — это не площадка для обсуждения или разрешения таких кризисов, это форум, задача которого — улучшение экономической ситуации и разрешения экономических проблем», — подчеркнула посол.

По ее мнению, исключение России никак не поможет справиться с экономическими проблемами, а, наоборот, обострит их. «Мы по-настоящему надеемся, что правительство Индонезии не поддастся ничьему давлению в этом вопросе», — добавила Воробьева.

В заключение она рассказала, что Россия продолжит поставлять в Индонезию пшеницу и, возможно, даже увеличит их, если сохранятся стабильные логистические цепочки.