Песков подтвердил встречу президентов России и Беларуси 29 декабря

29 декабря Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Лукашенко прибудет в Санкт-Петербург с рабочим визитом. 28 декабря он примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря], — приводит ТАСС слова Пескова. — Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю».

Сегодня лидеры России и Беларуси провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения государств и предстоящую встречу. Также Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что 29 декабря Путин и Лукашенко примут участие в хоккейном матче, причем выступят в одной команде.