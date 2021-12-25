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Политика
25 декабря 2021  21:50

Песков подтвердил встречу президентов России и Беларуси 29 декабря

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29 декабря Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Лукашенко прибудет в Санкт-Петербург с рабочим визитом. 28 декабря он примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря], — приводит ТАСС слова Пескова. — Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю».

Сегодня лидеры России и Беларуси провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения государств и предстоящую встречу. Также Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что 29 декабря Путин и Лукашенко примут участие в хоккейном матче, причем выступят в одной команде.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры #страны СНГ
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