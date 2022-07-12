Песков подтвердил участие Путина в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране

Президент России Владимир Путин в следующий вторник, 19 июля, примет участие в трехстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

«Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка Президента [РФ] в Тегеран. Там состоится встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию», — цитирует Пескова РИА Новости.

У Путина в Тегеране запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты, уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во время вчерашнего телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.