Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос»

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Они обсудили в понедельник ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Президента Турции.

В частности, Путин и Эрдоган затронули тему создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. При этом турецкий лидер заявил, что пришло время «принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море».

Эрдоган повторил, что спецоперация на Украине должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров и добавил, что Турция готова «внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор».