Песков подтвердил сообщения о переговорах Путина и Нехаммера в Москве 11 апреля

11 апреля в Кремле действительно состоятся переговоры Президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Информацию австрийской стороны подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее в Австрии заявили, что завтра с рабочим визитом в Россию прибудет канцлер страны Карл Нехаммер. Целью его визита станут переговоры с Владимиром Путиным, посвященные ситуации вокруг Украины.

Напомним, что накануне представитель Австрии побывал на Украине, где провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.